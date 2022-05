Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra erhält Auszeichnung für vorbildliches Energiemanagement

Helbra/MZ - Bei den Themen Energie und Effizienz wollte Norbert Born (SPD) am Montagmorgen wohl auch persönlich ein Zeichen setzen. Als Minister Armin Willingmann (SPD) in Helbra vorfuhr, joggte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde die gut zwanzig Meter von der Tür des Verwaltungsamts bis zur anderen Straßenseite, um den Gast rasch in Empfang zu nehmen. Willingmann schmunzelte, und schwang sich dann ebenfalls sportlich die Treppen ins Helbraer Gebäude empor - ein Energieminister in energetischer Mission sozusagen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<