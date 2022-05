Vandalismus am Rastplatz: Fraueninitiativkreis Siebigerode verärgert über mutwillige Zerstörung

Siebigerode/MZ - Über das Chaos, das Unbekannte an einer Sitzgruppe am so genannten Wasserholz hinterlassen haben, ärgert sich der Fraueninitiativkreis Siebigerode. Die Mitglieder entdeckten auf einer ihrer wöchentlichen Wanderungen an ihrem angestammten Rastplatz „die böse Überraschung“, wie Claudia Becker sagt.