Zwei Pkw sind auf B80 in Aseleben miteinander kollidiert. Dabei entstand hoher Sachschaden.

Symbolfoto - Einsatzkräfte an einem Unfallort

Aseleben/MZ - Am Dienstagmorgen sind auf der B 80 in Aseleben an der Einmündung zur Pionierstraße zwei Pkw miteinander kollidiert. Verletzt wurde laut Polizei niemand, es entstand rund 11.000 Euro Schaden.