Helbra/MZ - In der Nacht von Sonntag zu Montag haben Unbekannte aus einem Baucontainer auf einer Baustelle in Helbra Baumaschinen, ein Notstromaggregat, Dieselkraftstoff und Rollen mit Kupferkabel entwendet. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der Schaden wird mit über 6.000 Euro angegeben.