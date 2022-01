Über 5.700 Impfungen in einer Woche in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Impfteams im Landkreis leisten ganze Arbeit. Allein in der vierten Kalenderwoche 2022 wurden nach Angaben aus dem Kreisausschuss, der am Montagnachmittag beraten hat, 5.770 Impfungen verabreicht. Den Löwenanteil machen die so genannten Boosterimpfungen aus - nämlich 4.070. Außerdem wurden 548 Erst- und 1.152 Zweitimpfungen gezählt.

An diesem Dienstagmorgen geht das neue Buchungssystem für Impftermine an den Start, das es den Impfwilligen leichter machen soll, einen Termin zu vereinbaren. Genutzt werde das landeseinheitliche Terminmanagement, das über die Hompage der Kreisverwaltung zu erreichen ist.

Soldaten bleiben länger

Damit der Impfvorgang für alle, die ein Termin gebucht haben, zügig und reibungslos vonstatten gehen kann, habe der Kreis beantragt, dass die Hilfeleistung durch sechs Bundeswehrsoldaten bis zum 22. Februar ausgedehnt wird. Übrigens: Zu den Öffnungszeiten der Impfzentren in Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt am Dienstag, 1. Februar, sowie den folgenden Dienstagen gibt es ein Nachtrag der Kreisverwaltung: Alle drei Einrichtungen haben an diesem Tag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Erweitert wurden auch die Öffnungszeiten der Impfzentren in den drei großen Städten des Landkreises freitags - jeweils von 9 bis 20 Uhr.

Inzidenz in MSH vergleichsweise niedrig

Was die aktuellen Zahlen angeht, so ist der Landkreis Schlusslicht im Land Sachsen-Anhalt, also das Gebiet mit der niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenz. Die liegt laut Robert-Koch-Institut bei 436,8, Spitzenreiter in Sachsen-Anhalt ist die Stadt Halle mit 1198,2. Bundesweit liegt MSH im Bereich der 25 Landkreise mit den niedrigsten Inzidenzen.

Impftermine buchen: Internetseite des Landkreises unter www.mansfeldsuedharz.de (Corona-Pandemie/ Hier Impftermine buchen) oder über die Hotline unter 0391/24 36 99 71.