Trotz Inzidenz-Anstieg: Lockerungen bei Kitas möglich

In Helbra können noch Termine für Erstimpfungen am 21. Mai gemacht werden.

Helbra/MZ/DKA/BL

- Noch freie Termine gibt es für den zusätzlichen Impftag am 21. Mai in Helbra. „Es erfolgen hier ausschließlich Erstimpfungen“, sagt Koordinatorin Claudia Renner. Geimpft werden können ihr zufolge alle Einwohner der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra der Prioritäten 1 und 2. Als Impfstoff stehe das Mittel von Biontech/Pfizer zur Verfügung. Personen der Prioritätengruppe 3 könnten auf eine Warteliste gesetzt werden.

Interessenten haben die Möglichkeit, sich per E-Mail (impfung@verwaltungsamt-helbra.de) oder per Telefon (034772/5 02 98) anzumelden. Renner weist darauf hin, dass die Verwaltung der Verbandsgemeinde am Freitag, 14. Mai, nicht zu erreichen ist. Die Impfungen finden im Saal der früheren Gaststätte „Zur Sonne“ in Helbra statt.

20 neue Fälle im Landkreis

Unterdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Mansfeld-Südharz wieder leicht angestiegen, nach 155,6 am Montag meldet der Landkreis am Dienstag ein Inzidenz von 157,1. Trotzdem lasse es die Entwicklung zu, dass ab Mittwoch nach Angaben aus dem Landkreis Lockerungen im Kitabetrieb möglich sind.

So dürfen etwa die Kindertagesstätten im eingeschränkten Regelbetrieb wieder öffnen. Das heißt, dass die Kinder in festen Gruppen betreut werden müssen.

Im Landkreis seien 20 neue Coronafälle seit der letzten Meldung am Montag dazugekommen. An beziehungsweise mit dem Coronavirus verstorben sind seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 in Mansfeld-Südharz 203 Menschen. Das ist ein Toter mehr als noch am Vortag.