Tischtennisverband Sachsen-Anhalt schreibt Bufdi-Stelle aus

Sangerhausen - In den vergangenen zwei Jahren war die Stelle des „Bundesfreiwilligendienstleistenden“ beim Tischtennisverband Sachsen-Anhalt (TTVSA) Familiensache. Zunächst erfüllte Adrian Reising aus Martinsrieth die Stelle mit ziemlich viel Leben, anschließend übernahm seine Schwester Luisa die Stelle. „Für mich war es, trotz der Corona-Pandemie, ein sehr abwechslungsreiches Jahr“, so die Martinsrietherin. „Ich habe viel geplant, dokumentiert, organisiert und vor allem viel gelernt. Die Öffentlichkeitsarbeit und die C-Trainer-Ausbildung standen im Vordergrund. Zuletzt habe ich mit Nachwuchsspielern trainiert.“

Nicht zuletzt deshalb, weil ihr die Arbeit im Verband so viel Spaß gemacht hat, freut sich Luisa Reising, dass es eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für sie geben wird. Der TTVSA besetzt sie neu, ab dem 1. September werden die unterschiedlichsten Aufgabenfelder beackert. „Innerhalb dieses Jahres habt ihr viele Aufgaben. Zunächst habt ihr die Chance, die C-Trainer-Ausbildung zu machen. Außerdem bekommt ihr einen Einblick in den TTVSA, in dessen Abläufe und dessen Organisation. Ihr könnt Lehrgänge planen, Newsbeiträge über wichtige Ereignisse verfassen, mit den Nachwuchsspielern trainieren, sie zu Wettkämpfen begleiten, Projekte planen und durchführen, Trainer unterstützen. Ihr übernehmt also eine Multi-Tasking-Aufgabe in vielen verschiedene Aufgabenbereichen“, umschreibt Luisa Reising die Aufgaben. 335 Euro gibt es monatlich als Aufwandsentschädigung.

›› Nähere Informationen gibt es telefonisch in der Geschäftsstelle des Tischtennisverbandes Sachsen-Anhalt unter der Nummer: 0345/ 5601075 (mz)