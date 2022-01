Im Laufe des vergangenen Jahres kamen in der Sangerhäuser Klinik insgesamt 592 Babys zur Welt. Insgesamt war die Zahl der Neugeborenen in MSH in 2021 jedoch rückläufig.

Symbolfoto - Timo und Max sind die Neujahrsbabys in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/MZ - Am Neujahrstag haben in der Sangerhäuser Helios-Klinik diesmal gleich zwei Kinder, zwei Jungen, das Licht der Welt erblickt.

Wie Klinik-Sprecherin Elisa Engert mitteilt, wurde Timo um 10.20 Uhr geboren und habe damit seiner Mutter Anne-Marie Schnur einen „perfekten Start ins neue Jahr beschert“. Der Junge war bei der Geburt 2.205 Gramm schwer und ist für die junge Mutter das erste Kind.

Nur reichlich drei Stunden später kam Max zur Welt. Er wurde um 13.47 Uhr per ambulanter Geburt geboren. „Wir wünschen den jungen Familien alles Gute für die Zukunft, viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr“, sagt Engert.

592 Babys erblickten in 2021 in Sangerhausen das Licht der Welt

Im Laufe des vergangenen Jahres kamen in der Sangerhäuser Klinik insgesamt 592 Babys zur Welt. „Davon waren vier Zwillingspärchen“, sagt die Sprecherin Die Zahl der Geburten lag 2021 nochmals unter den Zahlen der Vorjahre, sie nimmt stetig leicht ab. 2020 beispielsweise hatten 625 Kinder und darunter sogar zehn Zwillingspärchen das Licht der Welt in Sangerhausen erblickt. 2019 kamen 628 Babys in der Sangerhäuser Klinik zur Welt.

Das Besondere im vergangenen Jahr: Allein im Januar wurden 66 Kinder geboren, so viele wie seit Jahren nicht mehr in diesem Monat. Allerdings hielt der erfreuliche Trend im Laufe des Jahres dann noch nicht mehr an.

Welche Namen im vergangenen Jahr am häufigsten an die Neugeborenen vergeben wurden, dürfte spannend werden, nachdem im Jahr zuvor Emilia und Ben am häufigsten auf den Geburtsurkunden auftauchten. Die werden übrigens alle - mit der Ausnahme der Hausgeburten - im Standesamt der Kreisstadt ausgestellt, da nur die Sangerhäuser Helios-Klinik über eine Geburtsabteilung verfügt.