Rottleberode/MZ - Ein Pkw hat am Montagvormittag die Bahnschranke auf der L 236 bei Rottleberode durchbrochen. Der 82-jährige Fahrer gab an, wegen der tief stehenden Sonne die Schranke nicht bemerkt zu haben. Das Auto durchbrach laut Polizei auch die auf der gegenüberliegenden Seite sich schließende Schranke. An der Schrankenanlage entstand etwa 50.000 Euro Schaden.