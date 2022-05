SV Allstedt muss sich Rot-Weiß Großörner geschlagen geben

Fußball-Kreisoberliga: Der VfB Oberröblingen kehrt wieder in die Erfolgsspur zurück. Aufbau Eisleben kassiert ein halbes Dutzes Tore. Fortuna Brücken präsentiert sich in Topform. Ein Überblick über die Spiele.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Der 1. Mai und Fußball im Landkreis? Da war doch was! Zumindest im Altkreis Sangerhausen war der 1. Mai dem Endspiel im Kreispokal vorbehalten. Zum Finale in Brücken kamen oft mehr als 1.000 Fußballfans. Auf den anderen Plätzen ruhte der Ball. Und heute? Ein Fußballfest im Jahr 2022 am 1. Mai war hierzulande so weit entfernt wie der Landkreis Mansfeld-Südharz von Australien. Am 30. April und dem 1. Mai ging ein ganz normaler Spieltag über die Bühne.