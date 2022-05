SV Allstedt kann sich gegen Merkur Volkstedt behaupten

Den zweiten Sieg in Serie landete Rot-Weiß Großörner. Im Tabellenkeller geht es eng zu. Schlusslicht Aufbau Eisleben handelte sich in Brücken beim 1:6 die nächste Klatsche ein. Ein Überblick über die Begegnungen vom Wochenende.

Sangerhausen/MZ - Martin Rösler hat am Sonntag das Jubiläums-Tor geschossen. Sein Treffer in der 92. Minute der Partie zwischen Wacker Helbra und Alemania Riestedt war der 500. Treffer, der in der Saison 21/22 der Kreisoberliga Mansfeld-Südharz gefallen ist. Die Freude über den Treffer hat sich bei Rösler und seinen Mitspielern in Grenzen gehalten. Beim Schlusspfiff kurz darauf hieß es 5:3 für die Helbraer.