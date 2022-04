Südharz hofft auf Investor für den Rottleberöder Schlosspark

Seit vielen Jahren steht das Gelände leer. Nun ist die Gemeinde mit einem neuen Interessenten im Gespräch. An den bisherigen Plänen will er festhalten.

Rottleberode/MZ - Die Hoffnung ist groß: In der nächsten Sitzung wird der Südharz-Gemeinderat voraussichtlich über den Verkauf des Schlossparks im Ortsteil Rottleberode (Mansfeld-Südharz) entscheiden. „Es gibt einen Interessenten, der sich gegenüber der Gemeinde schriftlich dazu bekannt hat“, sagt Bauamtsleiter Björn Schade. „Er will an den bisherigen Plänen festhalten.“ Auf dem vier Hektar großen Areal soll ein Wohnpark für Senioren entstehen, unter anderem mit verschiedenen Serviceangeboten wie einem öffentlichen Restaurant.