Strukturwandel soll nachhaltigen Tourismus voranbringen

Team der Standortmarketinggesellschaft will in Stolberg mit Akteuren und Unternehmen zusammenarbeiten und dabei Erfahrungen für die Region sammeln.

Stolberg/MZ - Das Projektbüro für nachhaltigen Tourismus ist jetzt in Stolberg (Mansfeld-Südharz) in der früheren Touristinformation am Markt 2 eröffnet worden. „Wir wollen über den Strukturwandel auch den Tourismus unterstützen und die Akteure vernetzen“, sagt Landrat André Schröder (CDU).