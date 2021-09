So viele Teilnehmer wie noch nie - AfD holt in MSH die meisten Stimmen

Sangerhausen/MZ - Wie die Großen am kommenden Wochenende durften in der vergangenen Woche auch die Kleinen bei der U18-Bundestagswahl ihr Kreuz setzen. Und die Beteiligung war hoch: „Wir freuen uns, dass dieses wichtige Demokratie-Projekt auf eine so große Resonanz stößt“, betonte der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, Maik Reichel.

Im Landkreis Mansfeld-Südharz trug die AfD dabei den Sieg davon und holte 15,8 Prozent der Stimmen. Danach folgen ähnlich wie bei der U18-Landtagswahl im Frühjahr kleinere Parteien mit 12,3 Prozent. Danach liefen gleichauf CDU und SPD mit jeweils 11,9 Prozent ins Ziel. „Mit der Aktionswoche sollten Kinder und Jugendliche schon mal spielerisch mit den Themen Demokratie und Wahlen in Kontakt kommen“, sagt Sebastian Mai, Koordinator beim Kreis- Kinder- und Jugendring (KKJR) in Mansfeld-Südharz.

Wichtig sei nun auch die Nachbereitung. „Wir werden die Ergebnisse der Wahlkreise mir den Kindern besprechen und untereinander vergleichen“, so der Koordinator weiter. In dem angrenzenden Wahlkreis Halle zum Beispiel belegten die sonstige Parteien (20,2 Prozent) den ersten Platz, gefolgt von der SPD (17, 6 Prozent).

In Mansfeld-Südharz wurden an drei Schulen Workshops durchgeführt, an deren Ende die Schüler ihre Stimme abgeben konnten. Außerdem konnten Jugendliche in offenen Wahllokalen wie dem Jugendbegegnungszentrum Zeche in Helfta wählen. „Insgesamt war die Wahlbeteiligung sehr hoch, was uns natürlich sehr freut“, so Mai.

Insgesamt haben sich in Sachsen-Anhalt 138 Schulen und 26.000 Schüler beteiligt. Dabei haben sich 17,41 Prozent für „Sonstige“ entschieden. Die CDU bekam 16,43 Prozent, SPD 15,98, Die Linke 11,84.