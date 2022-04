SEK-Einsatz in Rottleberode: Polizei muss Schusswaffe bei Festnahme einsetzen

Einsatz des SEKs in Rottleberode

Rottleberode - Ein 77-jähriger Mann aus Rottleberode ist am späten Montagnachmittag auf seinem Grundstück durch einen Nachbarn mit einem Gegenstand attackiert und dabei schwer verletzt worden. Das Opfer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste in ein Klinikum in Thüringen geflogen werden, teilt ein Polizeisprecher mit.