Schlaglöcher sollen verschwinden

Sangerhausen

- Die Südharz-Autobahn A 38 wird derzeit zwischen den Anschlussstellen Sangerhausen West und Roßla großflächig repariert. Die Autobahn GmbH lässt Schäden instandsetzen, die vermehrt durch den Wechsel von Frost- und Tau-Wetter im vergangenen Winter aufgetreten sind, beziehungsweise sich vergrößert haben, teilte die GmbH am Freitagnachmittag auf Anfrage mit. Aufgrund der Arbeiten läuft der Verkehr zum Teil nur einspurig.

In den vergangenen Wochen hatte es aufgrund der Schäden ein Tempolimit in dem Bereich geben. „In den vorhandenen Schadstellen wird die Asphaltdeck- und die Asphaltbinderschicht abgefräst und neu eingebaut“, sagte Thorsten Rietbrock, Sprecher der Niederlassung Ost der Autobahn GmbH in Halle.

Die Fahrbahnmarkierung werde zu einem späteren Zeitpunkt wiederhergestellt. Somit könne es auch nach dem Ende der Arbeiten zwischen den Anschlussstellen zu einer Geschwindigkeitsreduzierung kommen.

Eine halbe Million für die Fahrbahnsanierung

In den vergangenen Tagen sind bereits Arbeiten an der Fahrbahn Richtung Göttingen erfolgt. „Diese werden voraussichtlich noch diese Woche abgeschlossen“, so Rietbrock. Am Montag werde die Baustellensicherung auf der Fahrbahn Richtung Leipzig aufgestellt.

Am Dienstag sollen dort dann die kaputten Stellen abgefräst werden. Bereits ab Mittwoch erfolge der Einbau der Asphaltbinderschicht, ab Freitag werde die Asphaltdeckschicht aufgebracht. „Mit dem derzeit erwarteten guten Wetter sollte die Baumaßnahme am Dienstag, 18. Mai, beendet sein“, betont der Sprecher. Die Autobahn GmbH gab die Kosten für die Arbeiten mit insgesamt 500.000 Euro an.

Die GmbH bat die Autofahrer während der Arbeiten um eine angepasste Fahrweise, um ihre eigene und die Sicherheit der Bauleute zu gewährleisten. Auf dem Abschnitt zwischen Sangerhausen West und Roßla waren in den vergangenen Jahren immer wieder Reparaturen nötig, weil sich in der kalten Jahreszeit in den Fahrbahnen Löcher bildeten. (mz)