Sauna in geschlossener Thyragrotte kann in Kürze wieder öffnen

Stolberg/MZ - Gute Nachricht für viele Saunagänger: Schon in Kürze kann die Sauna im Freizeitbad in Stolberg (Mansfeld-Südharz) wieder genutzt werden. Das hat Südharz’ Bauamtsleiter Björn Schade in der Ratssitzung am Mittwochabend in Uftrungen mitgeteilt. Der Gemeinderat hat im nichtöffentlichen Teil der Sitzung dem Vorschlag zugestimmt.

