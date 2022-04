Sanierungsarbeiten bei gleich drei Kirchen im Raum Kelbra geplant

Kelbra/Thürungen/Uftrungen/MZ - Kelbras Pfarrerin Mareike Blischke wird in diesem Jahr Bauherrin: Gleich an drei Kirchen in ihrem Pfarrbereich stehen in den kommenden Monaten Sanierungsarbeiten an; sowohl an der Sankt-Georgii-Kirche in Kelbra als auch an der Sankt-Wigberti in Thürungen und in der Sankt-Andreas-Kirche in Uftrungen.