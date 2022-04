Sandersleber können ein Nutzungskonzept für die geplante Mehrzweckhalle erarbeiten

Aus der alten Turnhalle am Sportplatz in Sandersleben soll eine Mehrzweckhalle werden. Fördermittel sind bereits beantragt.

Sandersleben/MZ - In der Diskussion um die geplante Mehrzweckhalle im Arnsteiner Ortsteil Sandersleben (Anhalt) hat der Stadtrat der Einheitsgemeinde den geplanten Beschluss zur Bereitstellung von 83.400 Euro zurück in die Ausschüsse verwiesen und nicht wie vom Bauausschuss empfohlen abgelehnt. Damit wolle man dem Ortschaftsrat und den Vereinen in Sandersleben die Möglichkeit geben, zur nächsten Sitzungsrunde ein Nutzungskonzept für die Mehrzweckhalle vorzustellen, erklärte Martin Fleischmann-Marscheider (CDU-Fraktion), der den Antrag gestellt hatte.