Rotary-Clubs und Lions-Club aus Mansfeld-Südharz schicken siebten Hilfstransport Richtung Ukraine

Queis/Sangerhausen/Eisleben/MZ - Kurz bevor sich der Koloss in Bewegung setzt, muss doch noch etwas erledigt werden. „Wir brauchen Luft!“, ruft Marc Herfurth von der Spedition Böhm & Schaaf. 32 Paletten, 23 Tonnen, das geht auch an einem Lkw nicht spurlos vorbei. „Er senkt sich etwas ab“, sagt Herfurth - und weiß genau, was zu tun ist. Per Kompressor wird mehr Luft für die Federung des Riesen-Gefährts zugeführt, und kurze Zeit später kann es dann losgehen für den Hilfstransport. Ziel: Zamość, nahe der polnisch-ukrainischen Grenze.