Rotary-Clubs aus Sangerhausen und Eisleben schicken 40.000 warme Mahlzeiten in Richtung Ukraine

Rotary-Clubs aus Sangerhausen und Eisleben schicken einen Lkw mit Fertiggerichten in einen polnischen Grenzort. Mit ihrem Netzwerk sorgen sie dafür, dass die Spenden auch da ankommen, wo sie gebraucht werden.

Ralf Poschmann bringt den Hinweis auf den Hilfsgütertransport am Lkw an. Mittwochabend soll er sein Ziel erreicht haben.

Sangerhausen/Erdeborn/MZ - Noch am Dienstagabend wollte Landwirt Michael Meyer aus Erdeborn gemeinsam mit seinem Freund Torsten Kamionka aufbrechen, um die Lkw-Ladung voller Hilfsgüter ins polnische Zamość zu bringen. Am Mittwochabend soll die Lieferung in der Stadt nahe der ukrainischen Grenze ankommen. Auf Meyers Lkw befinden sich Lebensmittel und Einweggeschirr im Wert von rund 50.000 Euro. Vorrangig handelt es sich dabei um Fertiggerichte wie Erbsensuppe und Ravioli, die man nur noch erhitzen muss. Schnell und nahrhaft soll es sein.