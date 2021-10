Romonta Amsdorf erwartet den FC Merseburg im Achtelfinale des Landespokals

Amsdorf/MZ - Am Wochenende steht das Achtelfinale im Fußball-Landespokal Sachsen-Anhalt auf dem Programm. Viele reizvolle Partien, darunter die Begegnungen, in denen unterklassige Mannschaften auf höherklassige Teams treffen, werden dabei die Fans in die Stadien und auf die Sportplätze locken. So spielt zum Beispiel der Oberligist Sandersdorf gegen den Drittligisten HFC. Der Verbandsligist Romonta Amsdorf wiederum empfängt das Oberliga-Team des FC Merseburg.

Pokalrunde wird nach einem Jahr fortgesetzt

So mancher Fan wird sich auch in Amsdorf dann die Frage stellen, wann eigentlich die dritte Pokalrunde stattgefunden hat, gegen wen sich die Romonta-Elf durchsetzte, um schließlich eben in das Achtelfinale einzuziehen.

Ein Stück weit ist da schon ein „Elefanten-Gedächtnis“ gefragt. Zur Erinnerung: Am 9. Oktober letzten Jahres, also auf den Tag genau vor einem Jahr, behauptete sich Amsdorf gegen den Oberligisten Zorbau nach Treffern von Alexander Gründler und Tim Hoffmann 2:0 und kam damit in die nächste Runde. Danach folgten im Pokal Irrungen und Wirrungen, die kaum zu toppen sind. Nun also, eben nach einjähriger Pause, wird die Pokalrunde fortgesetzt.

Mit Romonta Amsdorf und dem FC Merseburg treffen dann am Sonnabend zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt meilenweit von Erfolgserlebnissen entfernt waren. Die gastgebenden Amsdorfer hinken in der Verbandsliga ihren eigenen Ansprüchen weit hinterher. Nach vier sieglosen Spielen am Stück müssen sie um den Einzug in die Meisterrunde bangen.

FC Merseburg kassiert sechs Niederlagen am Stück

Ähnlich düster sieht es beim Gast aus. Die Merseburger sind Tabellen-Schlusslicht der Oberliga. Sie kassierten zuletzt sogar sechs Niederlagen am Stück. Dazu kommen vereinsinterne Querelen, die in der Entlassung von Trainer Volker Dietrich gipfelten.

So stehen die Zeichen vor dem Spiel auf beiden Seiten auf Sturm. Die Gastgeber nehmen die Partie optimistisch in Angriff. „Das ist ein Pokalspiel. Die Chancen stehen 50:50. Aber wir wollen auf jeden Fall weiterkommen, haben dazu am Sonnabend gute Chancen. Ich bin ein optimistischer Mensch. Ich glaube an die Jungs, sie haben sehr gut trainiert. Wir wollen unser Glück erzwingen“, sagt Trainer Farih Kadic.

Anpfiff der Landespokal-Partie in Amsdorf ist 14 Uhr. Als Schiedsrichter der Begegnung fungiert Christopher Bethge aus Gerwisch.