Röblingens Bürgermeister stolz auf nagelneue Ladesäule vor dem Amt

Röblingen/MZ - Ein neuer Dienstwagen der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land ist ein Elektroauto. Auf die zukunftsorientierte Anschaffung ist Bürgermeister Jürgen Ludwig (parteilos) sehr stolz. Die Ladesäule, die man benötigt, um den Flitzer zu betanken, steht vorm Verwaltungsamt in Röblingen und wurde jetzt feierlich in Betrieb genommen. Sie verfügt über zwei Ladepunkte von jeweils 22 kW. Sie wurde in Form eines Contractingsmodells von den Stadtwerken in Zusammenarbeit mit der regionalen Elektrofachfirma Dietzel GmbH errichtet.

Die Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land arbeitet bereits mit den Stadtwerken der Lutherstadt Eisleben zusammen. Ortsteile der Gemeinde gehören zum Konzessionsgebiet der Stadtwerke. Für die Stadtwerke sei das Thema E-Mobilität bereits fester Bestandteil ihres Portfolios. „Wir sind hier vor Ort direkter Ansprechpartner für E-Mobilität und entwickeln für private Haushalte sowie Unternehmen der Region Elektromobilitätskonzepte“, sagte Stadtwerke-Chef Ronny Strebe.