Riesenrummel als ein „Hohes Tier“ zu Gast war

Sektempfang an der Flamme der Freundschaft in Hettstedt: Horst Sindermann damals DDR-Ministerpräsident besuchte am 1. Juni 1976 mit seiner Gattin das Mansfelder Land.

Eisleben/MZ - Wenn ein hochrangiger DDR-Staatsmann aus der Hauptstadt aufs platte Land reiste, dann war das damals ein Riesenaufwand, zumal, wenn es sich um den Vorsitzenden des Ministerrats der DDR handelte. In dieser Eigenschaft besuchte Horst Sindermann im Juni 1976 das Mansfelder Land.

In der Berufsschule in Eisleben war der Speisesaal festlich hergerichtet. Alles, was Rang und Namen hatte, hatte sich versammelt. Auf der Bühne saßen eine Menge von Bergleuten. Horst Sindermann zeichnete einige von ihnen aus. Foto: Rolf Fricke

Als am 1. Juni 1976, zum Kindertag, Sindermann mit Gattin an der Kreisgrenze begrüßt wurden, durfte Rolf Fricke mit seiner Kamera dabei sein. Er erinnert sich so an diesen Tag: „Ich durfte zusammen mit dem damaligen Leiter der Kulturhäuser des Mansfeld Kombinats Horst Ziemer im Barkas B1000 der Kulturhäuser den Tross begleiten.“ Erste Station war der Stahlmöbelbetrieb (Fortschrittschacht). Dort wurde Sindermann durch die Produktionshalle geführt und sprach mit ausgewählten Arbeitern.

Fahnenappell mit Spielmannszug beim Besuch von Horst Sindermann im Mansfelder Land im Jahr 1976. Foto: Rolf Fricke

Danach setzte sich der Tross nach Hettstedt zur Flamme der Freundschaft in Bewegung. Der Spielmannszug empfing Sindermann, der sich ins Ehrenbuch der Flamme eintrug. Danach ging es weiter zur BBS nach Eisleben. „Irgendwie bummelte unser Fahrer etwas und wir mussten uns ohne den Tross nach Eisleben durchschlagen“, erinnerte sich Fricke. Danach erst ging es nach Vatterode zum Abschluss des Besuches.

Die Pioniereisenbahn in Vatterode im Jahr 1976. Foto: Rolf Fricke

Fricke erinnerte sich auch, dass viele Fotos deshalb misslangen, weil ihm andere Fotografen oder Personenschützer ins Bild gelaufen waren

Sightseeing mit einem ganzen Tross, mit dem Sindermann durch das Mansfelder Land zog. Ob das Spaß gemacht hat? Foto: Rolf Fricke

Wegen zu liberaler Wirtschaftspolitik ersetzte Erich Honecker ihn in der konstituierenden Sitzung der Volkskammer am 29. Oktober 1976 durch Willy Stoph. Honecker selbst ernannte sich zum Staatsratsvorsitzenden und Sindermann wurde zum Präsidenten der Volkskammer gewählt. Von 1976 bis 1989 bekleidete Sindermann dieses weniger einflussreiche Amt.