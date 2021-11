Rettig fehlt weiterhin: Hofmann nun Interims-Bürgermeister für Südharz

Südharz/MZ - Paukenschlag vorm Wochenende - und außerdem ein neues Amt für Ernst Hofmann (parteilos), der bis vor kurzem hauptamtlicher Bürgermeister in der Verbandsgemeinde Goldene Aue war: „Ernst Hofmann wird ab Mittwoch als beauftragter Bürgermeister für die Gemeinde Südharz eingesetzt“, teilte Lars Wiechert, der stellvertretende Bürgermeister von Südharz, am Freitagmittag mit.

Die Kommunalaufsicht des Landkreises habe am Donnerstagnachmittag eine entsprechende Verfügung erlassen. Bereits am Montag habe deswegen eine Anhörung bei der Behörde stattgefunden, sagte Wiechert. Daran habe er gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Gemeinderats, Andreas Schmidt (Bürgerliche Mitte Südharz), teilgenommen. Allerdings hatten Beobachter schon länger damit gerechnet, dass sich der Landkreis einschalten würde. Denn Bürgermeister Ralf Rettig (parteilos) fehlt nun schon seit Mitte Juli - erst urlaubsbedingt, danach wegen Krankheit, und er wird auch in diesem Jahr nicht mehr an seinen Arbeitsplatz zurückkehren, wie es heißt.

Die bisherige Hauptamtsleiterin, gegen die ein Disziplinarverfahren läuft, ist auf ihren eigenen Wunsch hin seit Anfang September in eine andere Kommunalverwaltung im Landkreis abgeordnet worden. Der Bauamtsleiter ist jetzt ebenfalls erkrankt, er wird ohnehin nur noch bis zum Jahresende bei der Gemeindeverwaltung Südharz tätig sein. Somit fehlt mit Ausnahme von Kämmerer Lars Wiechert die komplette Leitungsebene. Diese Lücke können er und Petra Gastel, die kürzlich als zweite stellvertretende Bürgermeisterin gewählt wurde, allein nicht schließen. Wie Wiechert sagt, habe er bereits die Mitglieder des Gemeinderats, die Ortsbürgermeister und ebenfalls die Beschäftigten der Gemeinde über die neue Situation informiert.