Wengelsdorf/MZ. - Seit ein paar Tagen haben Simone Kolberg und Jana Buse noch eine zusätzliche Aufgabe. Die beiden Frauen sind Verkäuferinnen im Bauernladen der Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg in Wengelsdorf. „Vor einer Woche haben wir unser Angebot um einen DHL-Paketshop erweitert“, berichtet Simone Kolberg. Mit Kaffee und Kuchen und einem Gewinnspiel haben sie die neue Offerte an der Dürrenberger Straße gefeiert.

Pakete und Briefe annehmen und abgeben, Briefmarken kaufen – das ist nun auch im Bauernladen auf der Wengelsdorfer Geflügelfarm möglich. „Der Shop wird schon gut angenommen“, sagt Simone Kolberg. Das ist ganz im Sinne von Christian Geßner, Geschäftsführer des Landwirtschaftlichen Dienstleistungszentrums Bad Dürrenberg (LDZ). Die 100-prozentige Tochter kümmert sich um die Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte, die in der Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg hergestellt werden.

Große Auswahl regionaler Produkte

Einen der drei Bauernläden finden die Kunden an der Geflügelfarm am Wengelsdorfer Ortsrand. Im Oktober vergangenen Jahres wurde der neue Bauernladen eröffnet. Seitdem könne er auf eine treue Kundschaft bauen, versichert Simone Kolberg. Ob Wurst und Fleisch, Mehl aus eigenem Getreide, Brotaufstriche, Brände und Eierlikör verschiedenster Geschmacksrichtungen – die Auswahl regionaler Produkte ist groß im Laden.

Die frischen Eier kommen gleich nebenan in die Verpackungen. In zwei Ställen sitzen jeweils 15.000 Legehennen. Pro Tag, so Christian Geßner, gehen in Wengelsdorf etwa 25.000 Eier vom Band. Im Geflügelhof in Schladebach im Saalekreis werden in sechs Ställen sogar 75.000 Legehennen gehalten. Abnehmer für die tierischen Produkte sind Großhandelsbetriebe, Großbäckereien und Gaststätten in der Region.

Während sich der Paketshop des Bauernladens in der ländlichen Region immer mehr herumspricht, richtet sich der Blick von Christian Geßner auch schon auf die bevorstehende Ernte. Die Agrargenossenschaft hat Felder zwischen Bad Dürrenberg, Großkorbetha und Kleinkorbetha. „Unsere Felder liegen in fast 30 Orten“, sagt der Vorstand des Landwirtschaftsbetriebes. Weizen, Gerste und Raps gedeihen in diesen Tagen. Auch Zuckerrüben, Kartoffeln und Gemüse wachsen auf den Feldern.