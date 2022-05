„Retouren-Eck“ in Gerbstedt bringt gutes Gebrauchtes an den Mann oder die Frau

Kai Albrecht in seinem Laden „Retouren-Eck“, der sich direkt am Markt in Gerbstedt befindet.

Gerbstedt/MZ - Mit seinem neuen Laden trifft Kai Albrecht durchaus einen gesellschaftlichen Trend - schließlich ist Nachhaltigkeit ja in aller Munde. „Wozu etwas wegschmeißen, wenn es eigentlich noch okay ist?“, meint der 38-Jährige. Vor diesem Hintergrund hat Albrecht nun das „Retouren-Eck“ in Gerbstedt eröffnet, ein Geschäft, in dem es gute gebrauchte beziehungsweise zurückgesandte Artikel zu vergünstigten Preisen zu kaufen gibt.