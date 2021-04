Regionalverband lobt den Harzer Naturparkpreis 2021 aus

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Auch in diesem Jahr wird wieder der Harzer Naturparkpreis vergeben. Mit dem Preis werden herausragende Leistungen um die Erhaltung von Natur und Landschaft oder der Dorf- und Stadtentwicklung herausgestellt. Den Harzer Naturparkpreis 2021 lobt der Regionalverband Harz zum Thema historische Alleen aus. Der Preis besteht in einem vom Gewinner selbst gewählten Sachpreis im Wert von bis zu 500 Euro. Zulässig sind Bewerbungen öffentlicher oder privater Eigentümern von historischen Alleen, von Vereinen oder verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von öffentlichen Verwaltungen, die sich in besonderer Weise für den Schutz und Erhalt von historischen Alleen in der Naturparkregion Harz verdient gemacht haben, teilt der Regionalverband Harz mit.

Zudem könne jedermann Vorschläge unterbreiten. Die Naturparkregion umfasst das gesamte Gebiet der Landkreise Goslar, Harz, Mansfeld-Südharz, Nordhausen und Göttingen sowie das Gebiet einschließlich aller Ortsteile der Städte Aschersleben und Seeland im Salzlandkreis sowie der Gemeinde Kalefeld im Landkreis Northeim. Als wertvolles Element der Kulturlandschaft prägen Bäume entlang von Straßen und Wegen Orts- und Landschaftsbilder. Alleen stehen für eine einzigartige Verbindung von Ästhetik und Funktion. Sie sind visuelle Orientierungslinien, spenden Schatten an heißen Sommertagen, so der Regionalverband. „Alleebäume produzieren Sauerstoff, binden Kohlendioxid und sind Lebensraum für Insekten, Vögel oder Fledermäusen“, so Isabell Reuter, die stellvertretende Gäschäfts-stellenleiterin des Regionalverbandes. An der Ausweisung einer Ferienstraße als „Deutsche Alleenstraße“ werde deutlich, dass Alleen allgemein große Wertschätzung erfahren.

Historische Alleen - Jury wählt die Preisträger aus

Wer Vorschläge einreicht oder sich um den Preis bewirbt, sollte auf folgende Fragen eingehen: Wem gehört die Allee? Wer pflegt sie? Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Naturschutz- und auch Denkmalschutzbelangen gerecht zu werden? Wie wird umgegangen mit Konflikten, die im Zusammenhang mit der Verkehrssicherungspflicht entstehen? Wie werden notwendige Erneuerungen durchgeführt? Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine Jury, die nach vorheriger Terminvereinbarung einen Besichtigungstermin vor Ort durchführen kann. Sieger und Platzierte (bis zu sieben) können in einem auflagenstarken Faltblatt vorgestellt werden.

Die Bekanntgabe der Sieger und die Preisverleihung erfolgen voraussichtlich im Rahmen des Jahresempfangs des Regionalverbandes Harz am 12. Oktober 2021 im Ferienhotel Wolfsmühle in Rodishain. Vorschläge oder Bewerbungen sind bis spätestens 30. Juni 2021 per E-Mail an rvh@harzregion.de oder per Post an die Geschäftsstelle des Regionalverbandes Harz, Hohe Straße 6 in 06484 Quedlinburg zu senden. Weitere Informationen: www.harzregion.de (mz)