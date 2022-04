Positive Statistik: Aus welchen Bundesländern die Menschen nach Mansfeld-Südharz ziehen

Über 1.400 Menschen sind im Jahr 2020 aus anderen Bundesländern in den Landkreis gezogen. In welchen alten und neuen Ländern ist die Region beliebt?

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Der Landkreis Mansfeld-Südharz wird zunehmend eine beliebte neue Heimat für Menschen aus anderen Regionen: Mehr als 1.400 Menschen sind im Jahr 2020 aus anderen Bundesländern in Deutschland nach MSH gezogen. Das geht aus dem aktuellen Bericht zur Bevölkerungswanderung des Statistischen Landesamts hervor. Zudem zogen in dem Jahr mehr Menschen in den Landkreis als ihn durch Wegzug verlassen haben. Die MZ gibt einen Überblick über die Details der Statistik.