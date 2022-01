Pkw kollidiert frontal mit einem zweiten Wagen beim Linksabbiegen in Klostermansfeld

Klostermansfeld/MZ - Am Donnerstagnachmittag ist auf der Thondorfer Straße in Klostermansfeld Pkw beim Linksabbiegen in die Straße Auf der Spitze frontal mit einem zweiten Wagen kollidiert. Die Fahrerin des abbiegenden Autos wurde leicht verletzt und noch vor Ort medizinisch versorgt.

Die Feuerwehr Klostermansfeld war im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden, teilt die Polizei mit. An den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, entstand insgesamt rund 26.000 Euro Schaden.