Blankenheim/Wimmelburg - Am Blankenheimer Berg zwischen Wimmelburg und Blankenheim ist am Montagnachmittag ein Pkw in Brand geraten. Wie Dennis Amey, Gemeindewehrleiter Mansfelder Grund-Helbra, mitteilte, sei niemand verletzt worden. Die Feuerwehr Blankenheim war mit zwei Fahrzeugen und 14 Leuten im Einsatz. Brandursache war vermutlich ein Defekt. (mz)