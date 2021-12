Hohlstedt/MZ - In der Zeit von Montag 17 Uhr bis Dienstag 15 Uhr kam in der Bogenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein parkendes Auto am vorderen linken Kotflügel und der Fahrertür beschädigt wurde. Der Unfallverursachende beging Fahrerflucht. Als der Polizei am Dienstagnachmittag dieser Unfall angezeigt wurde, konnte der Schaden auf 1.500 Euro beziffert werden.