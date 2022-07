Finanzierung noch nicht geklärt Online-Talk zur Schulsozialarbeit in Mansfeld-Südharz: Weiter auf unsicherem Posten

Was passiert, wenn es keine Schulsozialarbeit mehr gibt? Das war eine der Fragen, die in einer Gesprächsrunde aufgeworfen wurde. Fakt ist: Die Fachkräfte wollen an ihren Schulen bleiben, aber nicht dauernd in Unsicherheit leben.