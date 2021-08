Ohne klaren Favoriten: Kreisderby zwischen dem VfB Sangerhausen und Edelweiß Arnstedt

Sangerhausen/Arnstedt/MZ - Vor dem Kreisderby der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt zwischen dem VfB Sangerhausen und Edelweiß Arnstedt steht ein Spieler im Blickpunkt, der am Mittwochabend überhaupt nicht auf dem Platz stehen wird. Marcus Rauer zog sich im Auftaktspiel der Saison in Farnstädt eine schwere Kopfverletzung zu und steht seinem Team vorerst nicht zur Verfügung.

Mittlerweile ist es der Mannschaftskapitän des VfB selbst, der vorsichtig Entwarnung nach den Bildern des Schreckens, die viele Fans selbst in Farnstädt sahen, gibt. Es geht ihm nach eigenen Worten besser, er ist bereits aus dem Krankenhaus entlassen und wieder bei seiner Familie. „Wir wünschen ihm alles Gute und das er bald wieder auf dem Platz stehen kann“, wünscht ihm auch Arnstedts Trainer Thomas Vollmann viel Glück.

VfB Sangerhausen will endlich wieder gewinnen

Die Lücke, die das Fehlen von Marcus Rauer beim VfB vorerst hinterlassen wird, soll unter anderem ein in Sangerhausen bekanntes Gesicht schließen. Der mittlerweile 33-jährige Hannes Mosebach bestritt zwischen 2017 und 2020 über 50 Partien im Dress der Sangerhäuser. Ob er am Mittwoch schon erstmals im VfB-Trikot zum Einsatz kommen wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Die Sangerhäuser jedenfalls gehen, mit oder ohne Mosebach, optimistisch in die Partie am Mittwochabend. Sie wollen gerade im Kreisderby gegen Arnstedt den Bock umstoßen, endlich wieder einmal das Gefühl eines Sieges in einer Verbandsliga-Partie auskosten. Den letzten Sieg feierten sie noch unter Trainer Raik Olbricht am 22. September 2019. Damals gewann der VfB in einer denkwürdigen Partie in Wernigerode 7:6.

Zum Pokalspiel zwischen Riestedt und dem HFC übergab HFC-Präsident Jens Rauschenbach ein Trikot an VfB-Präsident Torsten Schweiger (links). Das signierte Drittliga-Trikot und die Genesungswünsche sind für Marcus Rauer. (Foto: Ralf Kandel)

Inzwischen ist viel Wasser die Gonna heruntergeflossen. Die Grundstimmung beim VfB ist optimistisch. „Wir wollen endlich mal nach so langer Zeit gewinnen“, sagt Trainer Olaf Glage. Darüber, dass das gegen Arnstedt nicht leicht wird, ist er sich im Klaren: „Wir haben uns zuletzt gegen Edelweiß immer schwer getan, trotzdem hoffe ich, dass es klappt. Die Mannschaft spielt für Marcus Rauer. Er hat uns in unserer Whatsapp-Gruppe viel Glück gewünscht.“

Edelweiß Arnstedt will punkten

Auf zwei Spieler muss Glage am Mittwochabend gegen Arnstedt dabei verzichten. Sein Sohn Philipp ist im Urlaub. Janek Hetke hat sich beim Training eine Muskelzerrung zugezogen. „Er wird nicht spielen, da riskieren wir nichts.“ Zum VfB-Aufgebot zählt dagegen Bruno Weick. Ob der Nachwuchskicker, der von RB Leipzig zurückgekommen ist, allerdings gleich in der Startformation steht, ließ Glage offen.

Die Elf von Edelweiß Arnstedt hat ihre Punktspielpremiere der Saison 21/22 schon hinter sich. Das Team von Trainer Thomas Vollmann knüpfte dem SV Westerhausen nach einer guten Leistung ein 1:1-Unentschieden ab. Klar, dass das Team um Kapitän Marcel Großmann nun nachlegen will. Die Statistik spricht vor dem Spiel zumindest für den Gast. Zuletzt entführte Arnstedt zweimal in Serie die drei Punkte aus dem Friesenstadion. Insgesamt trafen beide Mannschaften 20 Mal aufeinander. Den 13 Siegen der Arnstedter stehen vier Unentschieden und nur drei Erfolge der Sangerhäuser gegenüber. Die letzte Niederlage gegen die Elf aus der Kreisstadt handelten sich die Arnstedter am 1. September 2013, also vor gut acht Jahren ein.

Duell im Friesenstadion

Einer, der bei zahlreichen Duellen in den letzten Jahren im Arnstedter Trikot auf dem Platz stand, ist Marcel Großmann. Am 5. August feierte Arnstedts Kapitän seinen 37. Geburtstag. Klar, dass sein Team ihm ein nachträgliches Geschenk bereiten will.

Ebenso klar ist auch, dass die Partie am Mittwochabend auf dem hervorragend bespielbaren Rasenplatz im Sportpark Friesenstadion ausgetragen wird. Auch diese Tatsache dürfte dazu beitragen, dass einem ansehenswerten Kreisderby nichts im Wege steht. „Wir können in unserer gegenwärtigen Bestbesetzung auflaufen. Nur Rick Eilfeld fällt verletzt aus“, so Arnstedts Trainer Thomas Vollmann im Gespräch mit der MZ.

Und weiter: „Wir wissen natürlich, dass es für uns ein schweres Spiel wird. Sangerhausen ist eine gute Mannschaft und hat sich noch einmal verstärkt. Wir müssen schon alles reinhauen, damit es am Ende der 90 Minuten aus unserer Sicht ein gutes Derby wird.“