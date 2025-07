Basketball-Club Orlando baut sein Team für die Zukunft. Der deutsche Nationalspieler Moritz Wagner soll in der kommenden Saison ein Teil davon sein.

Bericht: Weltmeister Moritz Wagner bleibt in Orlando

Zukunft in der NBA

Moritz Wagner (r) soll in Orlando bleiben.

Orlando - Basketball-Weltmeister Moritz Wagner bleibt einem ESPN-Bericht zufolge für ein weiteres Jahr bei den Orlando Magic. Der Club aus Florida soll dem 28-Jährigen eine Summe von fünf Millionen Dollar (rund 4,2 Millionen Euro) bezahlen, wie der gut informierte Journalist Shams Charania berichtet.

Wagner, der mit der deutschen Nationalmannschaft in Asien 2023 den WM-Titel gewann, bleibt damit auch an der Seite seines Bruders Franz, der im vergangenen Jahr langfristig in Orlando verlängert hatte.

Bane seit Sommer bei den Magic

Moritz Wagner hat sich im vergangenen Dezember einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt seit Monaten aus. Er wird auch die EM in diesem Sommer (27. August bis 14. September) in Finnland und Lettland verpassen.

Die Magic bauen ihr Team um Franz Wagner und Paolo Banchero auf und haben sich nach dem Playoff-Aus gegen die Boston Celtics mit Flügelspieler Desmond Bane verstärkt. Das Team um die Wagner-Brüder plant in den kommenden Jahren den Angriff auf die NBA-Spitze.