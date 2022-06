Noch keine Genehmigung für „Tiny House“-Park in Zabenstedt in Mansfeld-Südharz

Der Zeitplan für den „Tiny House“-Park in Zabenstedt gerät ins Wanken - noch immer wartet der Investor auf eine Genehmigung der Denkmalschutzbehörde.

So oder so ähnlich sehen „Tiny Houses“ (deutsch: winzige Häuser) aus.

Zabenstedt/MZ - Eigentlich sollten spätestens ab diesem Sommer die ersten Touristen in Zabenstedt das ganz besondere Urlaubserlebnis genießen können - und in „Tiny Houses“ (deutsch: winzige Häuser) auf zwölf Quadratmetern abgeschieden auf einem Vierseithof übernachten. Doch der Zeitplan gerät ins Wanken, denn es gibt noch keine Genehmigung seitens der Denkmalschutzbehörde des Landkreises Mansfeld-Südharz. „Ich warte jeden Tag darauf, dass da was passiert“, sagte Investor Rino Di Lena der MZ.