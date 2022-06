Nicht eingerostet: Liedersdorfer Feuerwehr verteidigt den Pokal beim „Löschangriff nass“

Biesenrode/MZ - Durch die Pandemie hatte die Liedersdorfer Feuerwehr den Wanderpokal schon ein Jahr länger als gewöhnlich in ihrem Besitz. Und sie gab ihn auch beim Kreisausscheid am Samstag in Biesenrode nicht wieder her. Einen Wimpernschlag mehr als 29 Sekunden brauchten die Liedersdorfer, um die 95 Meter lange Strecke zurückzulegen und zwei Behältnisse zielsicher zu füllen.

