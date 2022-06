Neues Wohngebiet in Mansfeld soll junge Familien anlocken

Mansfeld/MZ - Die Zahl der Einwohner in der Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld schrumpft seit Jahren. Zur letzten Erhebung lebten noch rund 8.500 (Stand 2020) Einwohner in der Kommune mit ihren 15 Ortsteilen. Berechnungen gehen davon aus, dass die Stadt bis zum Jahr 2030 weitere Einwohner verliert: Für diesen Zeitpunkt werden noch rund 7.400 Einwohner - mehr als 1.000 weniger - prognostiziert. Diesem Negativtrend will die Stadt jetzt mit Offerten für bauwillige junge Familien entgegenwirken.

