Fördermittel Neue Runde für „Leader“-Programm in MSH: Liste mit Vorhaben muss bis zum August fertig sein

Landrat André Schröder betonte, dass in der alten „Leader“-Periode zuletzt rund elf Millionen Euro an Mitteln für Vorhaben in der ländlichen Entwicklung in den Landkreis Mansfeld-Südharz gelenkt werden konnten.