Mit Video: Neue Jahresmedaille aus dem Stolberger Museum ist Müntzer gewidmet

Im Museum „Alte Münze“ in Stolberg ist am Neujahrstag die Jahresmedaille „500 Jahre Thomas-Müntzer-Predigt in der Stolberger Martinikirche“ erstmals geprägt worden: durch Münzmeister Dietrich Lücke (Mi.) und die Münzgesellen Gernot Ortmann (re.) und Heinz Ortmann (li.).

(Foto: Jürgen Lukaschek)