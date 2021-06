Naturresort Schindelbruch in Stolberg ist um die Neue Landresidenz erweitert worden

Stolberg - Das Naturresort Schindelbruch ist in den vergangenen 15 Monaten gewachsen: Neben dem Haupthaus wurde die Neue Landresidenz mit 26 Zimmern und Suiten eröffnet. „Die ersten Gäste haben im Mai während der Pilotphase eingecheckt“, sagt Clemens Ritter von Kempski, Eigentümer und Geschäftsführer der Ritter von Kempski Privathotels. „Sie waren komplett begeistert, gerade weil auch das Hygiene-Sicherheitskonzept so durchdacht und wirksam ist.“

Während der Corona-Pandemie sei weiter investiert worden, schildert der Hotelier. Der Bau der Landresidenz sei Teil der vor wenigen Jahren angekündigten Gesamtinvestitionen im Schindelbruch sowie dem Stolberger Hotel Freiwerk in Höhe von zehn Millionen Euro gewesen. „Das Programm ist nun abgeschlossen.“

Nachhaltiges Konzept im Stolberger Hotel

Das Vier-Sterne-Haus auf dem Auerberg setze als erstes klimaneutrales und inzwischen sogar klimapositives Hotel in Mitteldeutschland konsequent auf Nachhaltigkeit, betont Kempski. .„Bei der Planung lag unser Augenmerk auf einem gut durchdachten Raumkonzept.“ Der Neubau verfügt über 26 Zimmer und Suiten, die alle von außen zugänglich sind. „Dabei haben uns auch die durch die Pandemie bedingten veränderten Gästeerwartungen geleitet“, sagt Kempski. Diese stellten Sicherheit in den Mittelpunkt, dem entspreche man unter anderem „mit mehr Platz und Privatsphäre“. Das sei in die Planung eingeflossen, ebenso wie Exklusivität und Nachhaltigkeit. Die Inneneinrichtung habe das Architekturbüro Aquadesign aus Unterwellenborn übernommen.

Alle Zimmer und Suiten bieten auf 30 bis 50 Quadratmetern große Bäder, private Terrassen oder Balkone. Für „noch mehr Ruhe und Ungestörtheit“ gibt es vier Private-Spa-Suiten: mit einer Größe von 77 Quadratmetern und extragroßen Badezimmern, unter anderem mit eigener finnischer Sauna und frei stehender Massage-Badewanne. Neue Angebote sind im Spa-Bereich des Hotels entstanden: Im Bereich des Familienpools steht nun eine Kindersauna zur Verfügung, und der überdachte Liegebereich ist vergrößert worden. Für erwachsene Wellnessliebhaber ist der Spa-Garten zum Wintergarten umgestaltet worden. (mz)