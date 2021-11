Mansfelder Turner feiern tolle Erfolge bei der Landesmeisterschaft

Mansfeld/MZ - Das Teilnehmerfeld bei den Landes-Mannschafts-Meisterschaften im Gerätturnen Sachsen-Anhalts in Halle war überschaubar. „Für die Teilnehmer war der Wettkampf dennoch wichtig, da in diesen Coronazeiten derartige Vergleiche dazu da sind, dem fleißigen Training einen Sinn zu geben und der Sportart nicht den Rücken zu kehren. Da im Sommer schon die Einzelmeisterschaften ausgefallen sind, gilt der Dank auch den Organisatoren und Kampfrichtern, die sich für diesen Wettkampf stark gemacht haben“, so Axel Schubert vom Mansfelder Turnverein.

Die Mansfelder Kindermannschaft (acht bis elf Jahre) konnte coronabedingt nur mit zwei Turnern antreten. Im Einzel wurde Jaro Geisler fehlerfrei turnend an allen sechs Geräten Landesmeister. Mit fünf Punkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten unterstrich er seine Form. Theodor Sander konnte in seinem ersten Wettkampf auf Landesebene am Seitpferd Dritter werden. Hinter den Mannschaften aus Halle und Wittenberg wurden die Mansfelder Dritter. In der Kinderklasse 12 bis 14 landete das Team vom MTV auf Rang zwei. Richard Schönberg konnte am Boden den dritten Platz belegen. Lennard Kühne und John Weirauch haben eine Einzelmedaille knapp verpasst.

Jugendmannschaft des Mansfelder TV wurde Landesmeister

Die Jugendmannschaft des Mansfelder TV war auch nur mit drei Aktiven am Start und wurde Landesmeister vor Halle und Wittenberg. Hannes Paselt war in der Jugendklasse der erfolgreichste Turner des Titelkampfes. Am Sprung, mit einem Überschlag mit ganzer Drehung, am Barren und an den Ringen siegte er. Iven Sachse, der seinen 50. Wettkampf bestritt, wurde mit einer starken Bodenübung überraschend Meister. Die sehr guten Bedingungen ermutigten ihn, den gehockten Salto rückwärts gestreckt und den gehockten Salto vorwärts gebückt zum Stand mit Erfolg zu zeigen. Am Reck wurde er Zweiter.

Die Männermannschaft des Mansfelder TV, deren Mitglieder teilweise arbeitsbedingt nicht mehr regelmäßig trainieren können, wurde Dritter. Erik Baier absolvierte seinen 75. Wettkampf für den MTV und turnte trotz aufgerissener Hand einen soliden Wettkampf. Elias Hofer hat im Mehrkampf den sechsten Platz erreicht. Erik Chowson turnte seinen 125. Wettkampf für die Mansfelder und wurde am Seitpferd Bronzemedaillengewinner. Philipp Röll hat im Mehrkampf und am Reck mit Riesenfelgen und einem Hocksalto den dritten Platz erreicht. Michael Bittner turnte sehr stabil und wurde Landesmeister am Seitpferd, an den Ringen und am Barren. „Für die Mannschaft haben sich die Anstrengungen des Trainings gelohnt“, freute sich Axel Schubert.