Mansfeld-Südharz bietet Kinderimpftag in der Mammuthalle in Sangerhausen an

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für den Landkreis Mansfeld-Südharz am Sonntag 32 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Aktuell liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis laut RKI bei 257,3 und damit niedriger als am Freitag. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 wurden im Landkreis bis zum heutigen Tag laut RKI insgesamt 16.550 Fälle von Covid-19 registriert.

Insgesamt 295 Menschen sind dem RKI-Dashboard zufolge bislang in MSH im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Am Samstag waren drei neue Todesfälle hinzugekommen, am gestrigen Sonntag keiner.

Impfkampagne wird in Mansfeld-Südharz fortgesetzt

Der Landkreis setzt in dieser Woche seine Impfkampagne fort. Wie an jedem anderen Werktag in der Woche auch, wird am Montag von 9 bis 15 Uhr wieder in der Mammuthalle geimpft. Zudem ist am Montag 9 bis 15 Uhr auch eine Impfung gegen das Coronavirus in der Malzscheune in Eisleben möglich. Impfungen gibt es am Dienstag von 9 bis 15 Uhr im Ratskeller am Markt in Hettstedt.

Am Mittwoch von 9 bis 15 Uhr in der Malzscheune, Bahnhofstraße, in Eisleben sowie von 14 bis 15.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Tilleda, Goetheplatz 4, und von 16 bis 17.30 Uhr an der Turnhalle Roßla, Hallesche Straße 39. In Roßla und Tilleda macht zu den genannten Zeiten der Impfbus Station. Impfwillige brauchen keinen Termin. Am Donnerstag wird von 9 bis 15 Uhr am Ratskeller, Markt, in Hettstedt gegen Corona geimpft und am Freitag von 14.30 bis 17 Uhr an der Grundschule Welbsleben. Auch dort braucht man keinen Termin.

Ein besondere Angebot gibt es kommenden Samstag, 15. Januar. Dann findet ein Kinderimpftag von 9 bis 15 Uhr in der Mammuthalle in Sangerhausen statt. Impftermine können auf der Webseite des Kreises gebucht werden. Zudem gibt es eine Impfhotline. Geimpft wird mit Moderna und Johnson & Johnson, den Impfstoff Biontech bekommen Menschen unter 30 Jahre.

›› Impfhotline: 03464/5 35 19 69 (Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr) oder im Internet: www.mansfeldsuedharz.de