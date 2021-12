Mansfeld-Südharz beklagt drei neue Todesfälle in Zusammenhang mit Corona

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Der Landkreis Mansfeld-Südharz hat den Spitzenplatz im Land bei der Sieben-Tage-Inzidenz an die Börde und den Saalekreis abgetreten. Viel Gutes steckt in dieser Nachricht aber nicht. Denn nach wie vor liegt die Zahl der in den letzten sieben Tagen an Corona Erkrankten mit 1.244,7 von 100.000 Einwohner im vierstelligen Bereich. Drei neue Todesfälle hat es zudem im Landkreis gegeben, 292 Erkrankte sind seit der letzten Meldung dazugekommen.

Nach Angaben aus der Kreisverwaltung wird auch in der kommenden Woche geimpft. Termine dafür müssen entweder online oder telefonisch gebucht werden. Geimpft werde täglich in der Mammuthalle in Sangerhausen, außerdem in der Malzscheune in Eisleben am Dienstag sowie im Ratskeller Hettstedt am Dienstag und Donnerstag.

›› Impftermine online über www.mansfeldsuedharz.de/de/impftermine-buchen.html oder telefonisch unter 03464/5 35 19 69 , Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr.