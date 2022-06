Kürzungen bei der Schulsozialarbeit: Vorsitzender des Kreiselternrates in MSH startet Online-Petition

Der Fördermittelzuschuss für die Schulsozialarbeit aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) wird ab Juli reduziert. Dagegen hat der Vorsitzende des Kreiselternrates in MSH eine Online-Petition gestartet: https://chng.it/PvJTwvGc

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Den drohenden Wegfall eines Teils der Schulsozialarbeiterstellen in Mansfeld-Südharz sieht Uwe Henze, Vorsitzender des Kreiselternrates im Landkreis, mit großer Sorge. „Unsere positive Schulentwicklung ist in Gefahr“, warnt er. Henze hat deshalb eine Online-Petition gestartet und hofft auf viele Unterschriften. Schlimmstenfalls könnten 16 der insgesamt 36 Stellen in Mansfeld-Südharz wegfallen.