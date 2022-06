Kritik am Standort: Edeka will sich in Mansfeld vergrößern

Mansfeld/MZ - Nach der Ankündigung, dass der Mansfelder Stadtrat in seiner Dezembersitzung über Baupläne für einen neuen Supermarkt auf dem Festplatz an der Friedensallee abstimmen will, hagelte es Kritik von Einwohnern. Neben der Standortwahl stellten viele von ihnen die Notwendigkeit eines weiteren Supermarktes in Frage. Sie fanden das bestehende Angebot für ausreichend. Jedoch wussten sie nicht, dass sich eine bereits vor Ort ansässige Handelskette vergrößern möchte.

