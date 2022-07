Kreistag in Mansfeld-Südharz tagt erstmals per Videokonferenz: Modell mit Zukunft?

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Der Start war etwas holprig. Ungefähr zehn Minuten schraubten die Verantwortlichen an den Mikrofonen, überprüften die Kameraeinstellung und machten Sprechproben. Hektische Betriebsamkeit herrschte am Nachmittag des 15. Dezember, denn es gab für den Kreistag eine Premiere zu begehen: die erste Kreistagssitzung, die als so genannte Hybridsitzung ablief. Ein Teil der Mitglieder war wie gewohnt in der Mammuthalle in Sangerhausen zugegeben, der andere Teil war über eine Videokonferenz zugeschaltet. Angesichts der nahenden Omikron-Welle und möglichen künftigen Einschränkungen scheint es aktuell wahrscheinlicher denn je, dass diese Form des Kreistags auch in Zukunft zur Realität gehören wird.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<