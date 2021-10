Kreispokal Mansfeld-Südharz im Kegeln: Überraschungen im Viertelfinale

Sangerhausen/MZ - Spannend ist es zugegangen. Es gab Favoritensiege, und es gab Überraschungen. Kurzum, das Viertelfinale im Kreispokal Mansfeld-Südharz im Kegeln, das am Samstag ausgespielt wurde, hat alles gehalten, was es im Vorfeld versprach.

Zu einer ganz engen Kiste wurde das Duell zwischen der Landesklasse-Vertretung vom VfB Sangerhausen und dem Landesligisten Rot-Weiß Großörner. Bei den Mannschaftspunkten hieß es am Ende 4:4. Bei den Satzpunkten hatte Rot-Weiß 14:10 die Nase vorn. Bei den Gastgebern ragte Thomas Große (590 Holz) heraus, bester Gästespieler war Lutz Matthäus (567). Dank des knappen Erfolges im Sportpark Friesenstadion spielte sich Großörner in die Runde der letzten vier Mannschaften. Hier treten die Rot-Weißen bei Wacker Wallhausen an.

Wallhausen mit Heimvorteil

Die Wallhäuser nutzten ihren Heimvorteil und bezwangen Rot-Weiß Polleben 6:2. Mit dem Erfolg gegen den Kreisoberligisten knüpfte das Kreisliga-Team um Mario Gothe nahtlos an den gefeierten Derbysieg gegen Brücken an.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Helbra und der KSV Gerbstedt gegenüber. Die Helbraer machten den Halbfinaleinzug mit einem 7:1 gegen Klostermansfeld perfekt. Die Gerbstedter landeten einen ebenfalls am Ende deutlichen 6:2-Auswärtserfolg auf der Bahn in Biesenrode. Das Halbfinale im Kreispokal Mansfeld-Südharz steigt am 11. Dezember. Die ersten Kugeln rollen dann ab 13 Uhr.

Schon einen Tag später wird der Kreispokalsieger gekürt. Und das bei den Frauen und Männern. Bei den Frauen kommt es zum Aufeinandertreffen vom VfB Sangerhausen und dem Team aus Edersleben. „Die Endspiele finden auf getrennten Kegelbahnanlagen statt. Sie werden von mir zeitnah nach Absprache mit den jeweiligen Bahnbetreibern angesetzt“, so Christian Hofmann, Pokalverantwortlicher beim KKV Mansfeld-Südharz.