Kostenlose Workshops für Berufseinsteiger in Mansfeld-Südharz

Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Bildungs-, Technologie- und Handelsgesellschaft (BTH) aus Eisleben bietet in den nächsten Wochen im gesamten Landkreis kostenlose Veranstaltungen zur Berufsfindung an. Demnach finden ab Ende März in allen Einheits- und Verbandsgemeinden in Mansfeld-Südharz zunächst Workshops und später Berufsvorstellungen statt, die dabei helfen sollen, den richtigen Ausbildungsberuf zu finden.