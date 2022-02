Kontozugang erlangt: Mansfelderin fällt auf Online-Betrugsmasche herein

Mansfeld/MZ - Betrüger haben per E-Mail den Zugang zum Konto einer Mansfelderin und so auch 5.000 Euro erbeutet. Wie die 46-Jährige der Polizei meldete, sei sie per E-Mail über einen vermeintlichen Fehler informiert worden.

Sie sollte einen Link anklicken, der direkt zum Zugang ihres Kontos führte und hier mit einem TAN-Gerät eine TAN erstellen. Zwei Tage darauf habe ein Bankmitarbeiter gemerkt, das eine Abbuchung mit falsch angegeben Namen erfolgte.